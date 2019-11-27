Мосгордума подтвердила сегодня проект трехлетнего бюджета столицы, причем за него проголосовали не только единороссы, но и ряд депутатов из оппозиционных фракций. Одним из них был представитель «Яблока» Сергей Митрохин, который сказал «Эху», что при всех возражениях он поддержал собственные поправки, которые были приняты.

Сергей Митрохин подчеркнул, что он вносил шесть поправок, из них приняты четыре. Ряд депутатов Мосгордумы от КПРФ впервые в истории столичного парламента поддержали бюджет Москвы. Впрочем, фракция не выступила здесь с единым мнением. Депутат-коммунист Елена Шувалова голосовала против.

Шувалова считает, что те поправки, которые приняла Мосгордума, в итоге работать не будут.