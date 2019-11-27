Работники компании Пригожина, по некоторым данным, подслушивали разговоры президента РФ с высокопоставленными гостями

Работники компании Евгения Пригожина, которого пресса называет также поваром Путина, по некоторым данным, подслушивали разговоры президента России на встречах с высокопоставленными гостями. Как рассказала специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Тумакова, отчеты, в частности, присылал один из официантов на этих приемах.

Служба безопасности компании Пригожина, — добавляет Тумакова, — также следила за журналистами, правозащитниками. В материалах переписки оказались фотографии обозревателя Юлии Латыниной, на которую в последние годы было совершено несколько нападений.