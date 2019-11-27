Минздравоохранения предлагает запретить распространение недостоверной информации о вирусе иммунодефицита человека

Таким образом ведомство хочет остановить так называемое ВИЧ-диссидентство – когда люди с ВИЧ отказываются проходить проверки и лечение. В министерстве говорят, что в большинстве регионов зафиксированы подобные случаи. Они касаются не только больных, но и их детей. Однако, против законопроекта, который Минздрав внес в правительство, выступает глава фонда Спид.Центр Антон Красовский.

Антон Красовский оценивает результаты работы Минздрава под руководством Вероники Скворцовой как худшие в истории нашей страны.