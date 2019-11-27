Закон о домашнем насилии не потребует финансовых вложений – один из авторов законопроекта

В Финансово-экономическом управлении Государственной думы РФ заявили, что закон о домашнем насилии не потребует финансовых вложений. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов закона, адвокат Мари Давтян.

«На сегодняшний день Финансовое управление Госдумы сказало, что законопроект не потребует финансовых вложений, поскольку обязательства по созданию кризисных центров уже есть в регионах, на них деньги уже выделены», — сказала она.

Однако у региональных властей нет обязательства создавать кризисные центры именно для жертв домашнего насилия, отметила адвокат, добавив, что планирует привлекать внимание к этому вопросу.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму.