Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027-ом году

Гендиректор Федерации регби России Станислав Дружинин надеется, что ситуация вокруг предстоящего решения исполкома Всемирного антидопингового агентства никак на процесс выборов страны-хозяйки первенства не повлияет. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что случаев применения допинга в российском регби не зафиксировано. Президент Европейской федерации регби Октавиан Морариу пообещал поддержку таким планам россиян.