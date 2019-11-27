Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027-ом году

Гендиректор Федерации регби России Станислав Дружинин надеется, что ситуация вокруг предстоящего решения исполкома Всемирного антидопингового агентства никак на процесс выборов страны-хозяйки первенства не повлияет. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что случаев применения допинга в российском регби не зафиксировано. Президент Европейской федерации регби Октавиан Морариу пообещал поддержку таким планам россиян.
2019-11-27T21:32:00+03:00
2019-11-27T21:32:31+03:00
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21:32, 27 ноября 2019
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