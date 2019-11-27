Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается досрочно уходить со своего поста

Она считает, что большая коалиция Христианских демократов и Социал-демократов должна проработать до истечения срока полномочий нынешнего состава бундестага в 2021-ом году. Об этом она сказала, выступая в парламенте. В прошлом году Меркель сказала, что не будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы ХДС и канцлера ФРГ. Сейчас партией руководит Аннэгрет Крамп-Карренбауэр.