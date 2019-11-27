Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области объявили о бессрочной акции в центре Москвы

Как сообщает архангельское интернет-издание 29.ru, одиночный пикет проводит житель региона Федор Морозов. Он стоит у памятника Пушкина на Тверской. Морозов намерен проводить там ежедневно по 12 часов с 9 утра до 9 вечера. Сам активист говорит, что не считает это бессрочной протестной акцией и предпочитает называть ее сбором неравнодушных людей. У самой станции Шиес, где идет строительство мусорного полигона, протестующие еще в прошлом году разбили лагерь и несут дежурство, пытаясь остановить стройку.