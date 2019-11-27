Сбой в движении поездов произошел этим вечером на Московских центральных диаметрах

Около восьми часов интервалы на МЦД-1 пришлось увеличить до 11 минут, — рассказали в центральной пригородной пассажирской компании. Там сказали, что причиной стала попытка самоубийства. Утром сбой произошел на МЦД-2 – и здесь причиной назвали поломку токоприемника у одного из поездов.
2019-11-27T21:30:00+03:00
2019-11-27T21:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 27 ноября 2019
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