Сбой в движении поездов произошел этим вечером на Московских центральных диаметрах

Около восьми часов интервалы на МЦД-1 пришлось увеличить до 11 минут, — рассказали в центральной пригородной пассажирской компании. Там сказали, что причиной стала попытка самоубийства. Утром сбой произошел на МЦД-2 – и здесь причиной назвали поломку токоприемника у одного из поездов.