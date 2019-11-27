Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что на заседании думы проголосовал за бюджет Москвы, поскольку во втором чтении были приняты четыре предложенные им поправки. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Второе чтение — это борьба за поправки, за возможность улучшить бюджет. Из шести моих поправок были приняты четыре. Исходя из этого, я чисто прагматически проголосовал за свои собственные поправки, было бы нелогично голосовать против них», — сказал он.
В частности, депутат предложил ввести в столице социальное пособие для детей войны, а также повысить социальные выплаты многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям с одним родителем.
С.Митрохин отметил, что в первом чтении он голосовал против предложенной концепции бюджета. Он подчеркнул, что у него до сих пор остается много претензий к бюджету Москвы из-за его непрозрачности и бессмысленных трат.
Сегодня Мосгордума приняла во втором чтении закон о бюджете Москвы на 2020-2022 годы. Он предусматривает, что бюджет будет дефицитным и в нем будут увеличены социальные расходы.
Депутат МГД Митрохин заявил, что проголосовал за бюджет Москвы, поскольку во втором чтении были приняты его поправки
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что на заседании думы проголосовал за бюджет Москвы, поскольку во втором чтении были приняты четыре предложенные им поправки. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».