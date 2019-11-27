Красовский выступил против законопроекта о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

Глава фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Красовский выступил против законопроекта о запрете распространения недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что сделает все, чтобы законопроект не был принят.

«Речь идет о законопроекте, который требует уголовно и административно наказывать людей за их безграмотность. Министерство здравоохранения привыкло людей наказывать и сажать, а не лечить и не учить. То, что люди, которые должны по своим профессиональным обязанностям и призванию спасать, пытаются отправить людей на нары, говорит о том, что они занимают не свои места», — сказал он.

А.Красовский подчеркнул, что законопроект репрессивен и предполагает преследование людей за мысли. По его словам, ВИЧ-диссиденты обычно несчастны и плохо образованы; их нужно просвещать, а не наказывать.

Министерство здравоохранения разработало и внесло в правительство России законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье, содержащую призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.