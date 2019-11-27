Компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород» отвергает подозрения в причастности к отравлению учащихся одной из школ

В понедельник 44 человека пострадали в одном из учебных заведений региона, предположительно от отравления газом. Однако, в Трансгазе говорят, что Ростехнадзор не зафиксировал нарушений в работы местной газораспределительной станции. Оборудование было технически исправно, ошибок в действиях персонала специалисты не зафиксировали. Таким образом, несанкционированного выброса в тот день не установлено, — передает агентство Интерфакс. Более того, настаивают представители компании, — ветер в тот день дул не от газораспределительной станции к школе, а в обратную сторону.