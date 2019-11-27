Врач-трансплантолог Михаил Каабак возглавит группу в Центре здоровья детей

Сегодня он встретился с руководством учреждения. Сейчас идет оформление медика. По словам пресс-службы Минздрава, само отделение детской трансплантологии закрыто на карантин до следующего понедельника. Директор Национального медицинского исследовательского центра Андрей Фисенко сказал, что первые операции запланированы на начало января. Ранее стало известно об увольнении единственного в России специалиста по пересадке почек грудным детям, а также его коллеги Надежды Бабенко. Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова дала поручение вернуть обоих медиков на работу в Центр здоровья детей.