Организация по запрещению химоружия одобрила предложение внести в список запрещенных ряд химикатов семейства «Новичок»

Среди них, в том числе, вещество, которое было найдено в английском Солсбери, где произошло покушение на Скрипалей. Как передает агентство ТАСС, с такой инициативой выступила Россия, которая предложила внести сразу четыре семейства. Группа западных стран предлагала ограничиться двумя, — передает агентство Интерфакс. Расширенный список запрещенных препаратов вступит в силу через полгода. Согласно конвенции, производство более ста граммов веществ из этого перечня должно декларироваться страной в ОЗХО. Запад обвиняет Россию в применении «новичка» против Скрипалей, Москва обвинения отвергает.