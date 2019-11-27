Законопроект о так называемом ВИЧ-диссидентстве внесло в правительство министерство здравоохранения

Документ предлагает запретить распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека. В большинстве регионов, как сказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства, зафиксированы случаи отказа от проверки и последующей помощи людьми с ВИЧ-инфекцией, а также от лечения детей, родителям которых поставили такой диагноз. Всего по данным Минздрава в прошлом году в России были зарегистрированы почти 900 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ.