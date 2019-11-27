Законопроект о так называемом ВИЧ-диссидентстве внесло в правительство министерство здравоохранения

Документ предлагает запретить распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека. В большинстве регионов, как сказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства, зафиксированы случаи отказа от проверки и последующей помощи людьми с ВИЧ-инфекцией, а также от лечения детей, родителям которых поставили такой диагноз. Всего по данным Минздрава в прошлом году в России были зарегистрированы почти 900 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ.
2019-11-27T21:01:00+03:00
2019-11-27T21:03:21+03:00
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21:01, 27 ноября 2019
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