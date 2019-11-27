Министерство культуры рассматривает вопрос о том, чтобы обязать музеи внедрять отечественные системы охраны

Как сказал замминистра Николай Овсиенко, пока что речь идет лишь о рекомендациях. Их ведомство должно сформировать до конца года. Вопрос об усилении мер безопасности в музеях был поднят после того, как в начале года с выставки в Третьяковской галерее похитили картину Куинджи. На следующий день ее нашли, а злоумышленник был задержан.