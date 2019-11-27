Власти Карелии: специалисты не нашли связи между массовой гибелью птиц в городе Сегежа и выбросом на местном комбинате

По словам главы республики Артура Парфенчикова, птицы скончались, по предварительной версии, от отравления солью, которая использовалась как антигололедный реагент. В то же время, Парфенчиков подтвердил, что зафиксировано превышение выбросов сероводорода и других веществ на местном целлюлозно-бумажном комбинате, — передает агентство Интерфакс. О массовой гибели птиц жители Сегежи рассказали в середине этого месяца. Кроме того, по их словам, одновременно с этим в городе выпал желтый снег.
2019-11-27T20:31:00+03:00
2019-11-27T20:32:25+03:00
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20:31, 27 ноября 2019
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