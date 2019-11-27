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20:31, 27 ноября 2019

Цена на акции «Яндекса» установила исторический рекорд

В ходе торгов на Московской бирже она поднималась до 2682 руб за штуку
Цена на акции «Яндекса» установила исторический рекорд. В ходе торгов на Московской бирже она поднималась до 2682 рублей за штуку. К закрытию торгов котировки немного снизились. Как пишет газета РБК, наблюдатели связывают это с подписанным законом, который позволяет зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий фонд согласно плану изменений в структуре управления компанией. Еще одной причиной роста котировок «Яндекса», по словам аналитиков, стал план по реструктуризации собственности компании, который она представила неделю назад.



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