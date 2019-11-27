Самолет, летевший из Петербурга в Цюрих, совершил экстренную посадку в Берлине

Причиной стало срабатывание датчика дыма в грузовом отсеке. Об этом интернет-изданию «Фонтанка» сказали в пресс-службе авиакомпании Swiss. Сейчас экипаж пытается решить проблему с детектором, чтобы вылететь в Цюрих. Некоторые пассажиры пожаловались изданию, что из-за этого ЧП они не успевают на стыковочные рейсы.
2019-11-27T20:30:00+03:00
2019-11-27T20:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 27 ноября 2019
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