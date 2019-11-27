Самолет, летевший из Петербурга в Цюрих, совершил экстренную посадку в Берлине

Причиной стало срабатывание датчика дыма в грузовом отсеке. Об этом интернет-изданию «Фонтанка» сказали в пресс-службе авиакомпании Swiss. Сейчас экипаж пытается решить проблему с детектором, чтобы вылететь в Цюрих. Некоторые пассажиры пожаловались изданию, что из-за этого ЧП они не успевают на стыковочные рейсы.