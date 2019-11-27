Выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут не раньше последних чисел января

Организация не намерена нарушать устав при созыве конференции, — сказала исполняющая обязанности главы этой структуры Юлия Тарасенко. В конце прошлой недели руководитель федерации Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе. Поводом стали обвинения против него и еще четырех сотрудников ВФЛА о вмешательстве в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
2019-11-27T20:04:00+03:00
2019-11-27T20:05:02+03:00
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20:04, 27 ноября 2019
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