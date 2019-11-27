Бывший президент США Джим Картер выписан из больницы

Ему провели успешную операцию. Ранее он был госпитализирован в Атланте, штат Джорджия. Как сообщали в центре Картера, 95-летнего президента доставили в госпиталь для процедуры по снижению внутричерепного давления.
2019-11-27T20:03:00+03:00
2019-11-27T20:03:47+03:00
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20:03, 27 ноября 2019
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