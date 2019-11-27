Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Ее руководителем стала немецкий политик, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйден. Ее поддержал 461 депутат при 157 против. Еврокомиссия в новом составе начнет работу уже в это воскресенье – спустя месяц после предполагаемого срока. Перенос связан с тем, что ранее депутаты отклонили кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии. Они заподозрили их в возможном конфликте интересов.
2019-11-27T20:02:00+03:00
2019-11-27T20:03:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544783-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…