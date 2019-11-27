Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Ее руководителем стала немецкий политик, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйден. Ее поддержал 461 депутат при 157 против. Еврокомиссия в новом составе начнет работу уже в это воскресенье – спустя месяц после предполагаемого срока. Перенос связан с тем, что ранее депутаты отклонили кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии. Они заподозрили их в возможном конфликте интересов.