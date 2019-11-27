Сотрудники компании бизнесмена Пригожина подслушивали, о чем президент России Путин говорит на встречах с гостями

Сотрудники компании бизнесмена Евгения Пригожина подслушивали, о чем президент России Владимир Путин говорит на встречах с гостями. Об этом со ссылкой на утечки из почты самого Пригожина и его подчиненных пишет «Новая газета». Отчеты о встречах президента с лидерами других государств и политиками присылали официанты, которые работали на приемах, — пишет «Новая». Кроме того, служба безопасности компании бизнесмена, известного также как «повар Путина», следили за сотрудниками телеканала «Дождь», Комитетом солдатских матерей, а также обозревателем Юлией Латыниной, которая несколько раз подвергалась нападениям.