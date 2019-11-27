Сотрудники ФСБ запретили въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

По ее словам, уже в Шереметьево ее отвели в специальное помещение, где вручили уведомление о том, что въезд в Россию для нее закрыт на десять лет. При этом пограничники ссылались на статью закона, где говорилось о необходимости обеспечить безопасность государства. Клеман больше десяти лет жила и преподавала в России. Она была замужем за депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олегом Шейном. У их дочери российское гражданство, — пишет газета «Коммерсантъ». Последний год она жила во Франции, где изучала движение «Желтых жилетов». В Россию приехала прочитать о них лекцию.
2019-11-27T20:01:00+03:00
2019-11-27T20:01:29+03:00
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20:01, 27 ноября 2019
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