Сотрудники ФСБ запретили въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

По ее словам, уже в Шереметьево ее отвели в специальное помещение, где вручили уведомление о том, что въезд в Россию для нее закрыт на десять лет. При этом пограничники ссылались на статью закона, где говорилось о необходимости обеспечить безопасность государства. Клеман больше десяти лет жила и преподавала в России. Она была замужем за депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олегом Шейном. У их дочери российское гражданство, — пишет газета «Коммерсантъ». Последний год она жила во Франции, где изучала движение «Желтых жилетов». В Россию приехала прочитать о них лекцию.