Россия при подготовке чемпионата Европы по футболу сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Как сказал сегодня на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином президент Владимир Путин, для нашей страны предстоящее событие имеет немаловажное значение. В следующем году исполнится 60 лет со дня победы сборной Советского союза на Европейском турнире. Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
2019-11-27T19:31:00+03:00
2019-11-27T19:33:38+03:00
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19:31, 27 ноября 2019
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