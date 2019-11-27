Россия при подготовке чемпионата Европы по футболу сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Как сказал сегодня на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином президент Владимир Путин, для нашей страны предстоящее событие имеет немаловажное значение. В следующем году исполнится 60 лет со дня победы сборной Советского союза на Европейском турнире. Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.