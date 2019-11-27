Забастовка работников сельского хозяйства началась во Франции

Около тысячи единиц сельхозтехники заблокировали дороги на подъезде к Парижу. Еще двести машин доехали до Елисейских полей и спровоцировали там заторы, — передает радио RFI. Фермеры недовольны тем, что из-за действий властей импортные продукты стали вытеснять французские. Сама акция приурочена к переговорам между представителями аграрного сектора и предпринимателями о закупочных ценах на следующий год.
2019-11-27T19:31:00+03:00
2019-11-27T19:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 27 ноября 2019
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