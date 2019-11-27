Забастовка работников сельского хозяйства началась во Франции

Около тысячи единиц сельхозтехники заблокировали дороги на подъезде к Парижу. Еще двести машин доехали до Елисейских полей и спровоцировали там заторы, — передает радио RFI. Фермеры недовольны тем, что из-за действий властей импортные продукты стали вытеснять французские. Сама акция приурочена к переговорам между представителями аграрного сектора и предпринимателями о закупочных ценах на следующий год.