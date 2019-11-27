Министерство здравоохранения внесло в правительство законопроект о запрете так называемого ВИЧ-диссидентства

Речь идет о блокировке недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека. Как сказали сегодня в Минздраве, во многих регионах регистрируются случаи, когда люди отказываются от лечения ВИЧ-инфекции, а также от обследования и лечения детей у родителей, у которых был подтвержден этот диагноз, — передает агентство ТАСС. В ведомстве напомнили, что отрицание ВИЧ и отказ от медицинской помощи могут угрожать жизни человека.