Министерство здравоохранения внесло в правительство законопроект о запрете так называемого ВИЧ-диссидентства

Речь идет о блокировке недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека. Как сказали сегодня в Минздраве, во многих регионах регистрируются случаи, когда люди отказываются от лечения ВИЧ-инфекции, а также от обследования и лечения детей у родителей, у которых был подтвержден этот диагноз, — передает агентство ТАСС. В ведомстве напомнили, что отрицание ВИЧ и отказ от медицинской помощи могут угрожать жизни человека.
2019-11-27T19:30:00+03:00
2019-11-27T19:31:02+03:00
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19:30, 27 ноября 2019
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