Правозащитники и деятели культуры выпустили заявление о недопустимости принятия закона о признании физлиц иноагентами

Несколько десятков российских правозащитников и деятелей культуры выступили с заявлением о недопустимости принятия закона о признании физических лиц иностранными агентами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал правозащитник Лев Пономарев.

«Мы сомневаемся, что президент откликнется. Инициируя это подписание, я считал необходимым, чтобы люди, которыми гордятся россияне, первые лица в нашей культуре и искусстве, высказались определенным образом по поводу этого закона», — сказал он.

В заявлении сказано, что закон абсурден и посягает на базовые конституционные права граждан. Оспорить его применение в суде будет почти невозможно.

Л.Пономарев отметил, что, вопреки сообщениям СМИ, подписанты не обращаются к президенту, поскольку считают это «наивным». Многие из них не верят в то, что глава государства отреагирует на их письмо, добавил правозащитник.

Среди подписавших заявление правозащитники Светлана Ганнушкина и Валерий Борщев, музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, издатель Ирина Прохорова, актриса Лия Ахеджакова.

21 ноября Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами. Позднее его одобрил Совет Федерации. Закон коснется тех, кто распространяет материалы СМИ, признанных иностранными агентами, а также получает деньги из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.