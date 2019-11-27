Движение «Сорок сороков» просит Следственный комитет и ФСБ возбудить уголовное дело в отношении депутата ГД Пушкиной

Поводом послужило обращение самой Пушкиной в МВД с просьбой провести проверку организации. В письме координатора движения Андрея Кормухина говорится о том, что депутат от «Единой России» обвинила его соратников в различных преступлениях, — передает агентство «Москва». Они также просят возбудить уголовное дело против представителя Пушкиной, адвоката Константина Добрынина. «Сорок сороков» выступает против законопроекта о домашнем насилии, который готовит депутат и ряд экспертов. Ранее Оксана Пушкина пожаловалась на угрозы, которые получает она и соавторы документа.
2019-11-27T19:04:00+03:00
2019-11-27T19:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 27 ноября 2019
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