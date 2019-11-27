Движение «Сорок сороков» просит Следственный комитет и ФСБ возбудить уголовное дело в отношении депутата ГД Пушкиной

Поводом послужило обращение самой Пушкиной в МВД с просьбой провести проверку организации. В письме координатора движения Андрея Кормухина говорится о том, что депутат от «Единой России» обвинила его соратников в различных преступлениях, — передает агентство «Москва». Они также просят возбудить уголовное дело против представителя Пушкиной, адвоката Константина Добрынина. «Сорок сороков» выступает против законопроекта о домашнем насилии, который готовит депутат и ряд экспертов. Ранее Оксана Пушкина пожаловалась на угрозы, которые получает она и соавторы документа.