«Новая газета» обеспокоена безопасностью своих сотрудников из-за ложных обвинений в сотрудничестве с террористами

СМИ, связанные с Евгением Пригожиным, натравливают на журналистов неадекватных людей, сказал «Эху» заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов

Из-за публикаций в СМИ, связанных с Евгением Пригожиным, «Новая газета» намерена подать иск о защите чести и достоинства журналиста Дениса Короткова и деловой репутации издания. Кроме того, будет подано заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о клевете. Материалы о журналисте «Новой газеты» появились после его статьи о жестоком убийстве в Сирии российскими наемниками.