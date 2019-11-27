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19:03, 27 ноября 2019

«Новая газета» обеспокоена безопасностью своих сотрудников из-за ложных обвинений в сотрудничестве с террористами

СМИ, связанные с Евгением Пригожиным, натравливают на журналистов неадекватных людей, сказал «Эху» заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов
Из-за публикаций в СМИ, связанных с Евгением Пригожиным, «Новая газета» намерена подать иск о защите чести и достоинства журналиста Дениса Короткова и деловой репутации издания. Кроме того, будет подано заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о клевете. Материалы о журналисте «Новой газеты» появились после его статьи о жестоком убийстве в Сирии российскими наемниками.



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