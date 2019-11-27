Группа правозащитников и деятелей культуры просят президента России не подписывать закон о физических лицах-иноагентах

Такое обращение к Владимиру Путину опубликовано на сайте движения «За права человека». Эту организации ранее саму признали иностранным агентом, а недавно Верховный суд принял решение о ее ликвидации. Один из авторов открытого письма, правозащитник Лев Пономарев сказал «Эху», что не сильно рассчитывает на воздействие этого письма, однако, добавил он, необходимо дать возможность высказаться людям по этому вопросу.

Лев Пономарев подчеркнул, что считает закон о физических лицах-иностранных агентах не только абсурдным, но и неконституционным.