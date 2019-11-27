Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову

Его обвиняют в хищении не менее 250 миллионов рублей. Судья Наталия Дударь оставила его под стражей до конца февраля. На этот же срок в СИЗО остаются другие фигуранты этого дела. Александров и еще трое обвиняемых, согласно материалам дела, похитили деньги с помощью фиктивных договоров оказания юридических услуг.
2019-11-27T18:36:00+03:00
2019-11-27T18:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 27 ноября 2019
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