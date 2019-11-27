Закон о физических лицах-иностранных агентах не поддержали 39 из 40 депутатов Госдумы от ЛДПР. Об этом напомнил сегодня лидер партии Владимир Жириновский.
2019-11-27T18:34:00+03:00
2019-11-27T18:36:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544743-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…