Проект бюджета Москвы на три года поддержали представители всех фракций в Мосгордуме

За принятие вместе с поправками, которые были подготовлены ко второму чтению, проголосовали 35 депутатов, против – семеро и двое воздержались. Как пишет «Новая газета», это член фракции КПРФ Дмитрий Локтев и депутат от «Яблока» Евгений Бунимович. Обсуждение законопроекта о бюджете длилось сегодня несколько часов.
2019-11-27T18:32:00+03:00
2019-11-27T18:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 27 ноября 2019
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