Проект бюджета Москвы на три года поддержали представители всех фракций в Мосгордуме

За принятие вместе с поправками, которые были подготовлены ко второму чтению, проголосовали 35 депутатов, против – семеро и двое воздержались. Как пишет «Новая газета», это член фракции КПРФ Дмитрий Локтев и депутат от «Яблока» Евгений Бунимович. Обсуждение законопроекта о бюджете длилось сегодня несколько часов.