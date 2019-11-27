Группа правозащитников и деятелей культуры просит президента Путина не подписывать закон о физических лицах-иноагентах

Группа правозащитников и деятелей культуры просит президента Владимира Путина не подписывать закон о физических лицах-иностранных агентах. Некоторые его требования, по словам авторов обращения, не только юридически абсурдны, но и заведомо антиконституционны. Текст обращения размещен на сайте движения «За права человека», которое ранее было признано иностранным агентом, а не так давно Верховный суд принял решение о его ликвидации.
2019-11-27T18:31:00+03:00
2019-11-27T18:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 27 ноября 2019
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