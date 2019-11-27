Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11: скоростная магистраль соединит Петербург и Москву

Визит Владимира Путина в Петербург начался с посещения здания 12 коллегий: там прощались с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой. Утром больших пробок из-за приезда Путина не возникло – он передвигался по городу на вертолете. Президент успел открыть памятник Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте: он возложил к нему цветы, а потом подошел к людям, которые стояли за оцеплением, и пообщался с ними. Как пишет издание Фонтанка.ру, президент выслушал жалобы одной из женщин и пообещал ей помочь. Кроме того, Путин доехал до клуба дзюдо «Турбостроитель», где встретился с сыном своего тренера Михаилом Рахлиным. Главной точкой всего визита, пожалуй, можно назвать последний участок трассы М-11. Его Путин торжественно открыл, а также объявил, что вся магистраль будет носить название «Нева». Сейчас, по мнению президента, дорогу надо обустроить и сделать современной.

На открытии трассы присутствовал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, новая магистраль положительно скажется на экономике региона.

По официальным данным министерства транспорта, строительство дороги М-11 обошлось в 600 миллиардов рублей, четверть этой суммы составили деньги инвесторов.

Сейчас Владимир Путин, судя по всему, едет на «Адмиралтейские верфи» осматривать новые корабли. Также на сегодня у президента запланирована встреча с президентом УЕФА