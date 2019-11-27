В СПЧ подготовили резко негативный отзыв на поправки в законы, которые вводят понятие физического лица – иноагента

В Совете по правам человека подготовили резко негативный отзыв на поправки в законы, которые вводят понятие физического лица – иностранного агента. Как пишет сегодня «Независимая газета», возможно, заключение — в надежде на применение президентом права вето — будет передано Кремль до предстоящей встречи правозащитников с Путиным.

Все это говорится в публикации «Закон о гражданах – иноагентов пытаются остановить».

Напомню, закон о СМИ – иноагентах был разработан еще два года назад. Затем лежал без движения. Однако в конце октября был реанимирован. Госдума стремительно приняла его в трех чтениях, а в конце прошлой недели его одобрил Совет Федерации. Свое обращение к президенту сделали и ряд правозащитников и деятелей культуры. Закон о физических лицах-иностранных агентах называется не только юридически абсурдным, но и заведомо антиконституционным. Также авторы считают, что клеймо иностранного агента дискредитируют человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинства, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков. Обращение подписано музыкантом Андреем Макаревичем, литераторами Дмитрием Быковым, Людмилой Улицкой, Виктором Шендеровичем, режиссерами Андреем Смирновым и Владимиром Мирзоевым, издателем Мариной Прохоровой и многими другими. Обращение размещено на сайте движения «За права человека», которое, напомню, сначала было признано иностранным агентом, а не так давно ликвидировано решением Верховного суда. Кстати, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратил сегодня внимание на то, что из 40 членов фракции в Госдуме 39 закон не поддержали. Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор нашей радиостанции Алексей Венедиктов.