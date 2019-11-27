После долгой болезни скончалась журналистка и писательница Ольга Богуславская

Ей было 67 лет. Ольга Богуславская проработала в газете «Московский комсомолец» тридцать восемь лет. Издание пишет, что её целью всегда была защита читателей от несправедливости властей, судов и бандитов. Сама она говорила, что для неё газета, цитирую, «это бесценная возможность лечь поперек дороги и показать судьбе и всем, от кого зависит наша трудная жизнь, кукиш», конец цитаты.

Последние годы она часто рассказывала о деятельности так называемых «черных риелторов». В этих статьях она, как правило, очень подробно рассказывала и о пострадавших, и о преступниках, и о следователях, которые занимались такими делами. Её коллега, журналист «Московского Комсомольца» Ева Меркачева, сказала в эфире «Эха», что у Ольги Богуславской был уникальный дар писать о проблемах таким образом, чтобы эти статьи действительно влияли на читателя.

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Также Ольга Богуславская вела в газете рубрику «Соломинка». Там она писала о тяжело больных детях и собирала средства на их лечение.

Когда и где пройдет прощание с Ольгой Богуславской, еще неизвестно.