Дело участника акции 27 июля Самариддина Раджабова Тверской суд Москвы вернул в прокуратуру

При этом обвиняемого в угрозах насилия полицейским из-за брошенной в их сторону бутылки оставили под арестом.

Дело Самариддина Раджабова — 21 летнего жителя Подмосковья должны были сегодня начать рассматривать по существу. Но судья Мария Сизинцева сразу поставила на обсуждение сторон вопрос о возвращении дела прокурору. Позже из постановления стало понятно, чем это вызвано: обвинение ошиблось, указав несуществующее место преступления. Так по версии следствия Раджабов на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку с водой у дома 1 на Цветном бульваре, но там такого здания нет. Об этом говорила раньше защита. Дело вернули для устранения ошибок. Адвокат Сергей Бадамшин просил в случае возвращения дела изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Из СИЗО Раджабова так и не отпустили. Поддержать его приехал из Петербурга рэпер Оксимирон, он недавно записал трек «Ветер перемен» с голосом обвиняемого, где он читал рэп в суде. Были близкие Раджабова и несколько бывших фигурантов так называемого «московского дела». Один из них Алексей Миняйло. Он назвал Раджабова «человеком-фейерверком».

Защита обжалует отказ отпустить Раджабова из СИЗО, сказал адвокат. Бадамшин напомнил, что обвинение подзащитному меняли несколько раз. И хотя бутылка ни в кого из полицейских не попала, его держат в изоляторе.

Адвокат отметил и роль трека, выпущенного Оксимироном, благодаря чему Раджабову и другим фигурантам московского дела пишет всё больше людей.

Первоначально Раджабова также обвиняли в участии в массовых беспорядках. Ни по одной из статей виновным он себя не признал.