Кипрская пресса пишет, что власти этой страны лишили предпринимателя Дерипаску и членов семьи гражданства республики

Ранее этой осенью агентство Bloomberg уже сообщало, что граждане островного государства, входящего в ЕС, начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе, девятерых россиян.

В МВД Кипра не стали давать каких-либо комментариев по поводу этих публикаций. Официальный представитель Олега Дерипаски сообщил, что предприниматель не получал от правительства Кипра официальных уведомлений о статусе своего гражданства.