«Новая газета» намерена подать в суд на СМИ, связанные с Пригожиным, из-за обвинений в адрес своих сотрудников

Речь идет об авторе нашумевшего материала о жестоком убийстве, которое совершили в Сирии российские наемники.

В суд будет подан иск о защите чести и достоинства журналиста Дениса Короткова и деловой репутации «Новой газеты». Кроме того, будет подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье о клевете, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, либо доход за последние 3 года. Поводом стали несколько публикаций, в который журналист обвиняется в связях с террористами в Сирии, рассказала Эху адвокат «Новой газеты» Марина Андреева



Пригожинские СМИ натравливают на журналистов малоадекватных людей, отметил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Он отметил, что эти материалы появились после публикации о жестоком убийстве, которое совершили в Сирии российские наемники. В связи с этим преступлением газета направила материалы в правоохранительные органы, которые помогут им с расследованием, сказал «Эху» Соколов.



Сам автор публикаций о ЧВК «Вагнер» Денис Коротков отметил в интервью «Эху», что не намерен обращаться за госзащитой, поскольку круглосуточная охрана не позволит ему работать.

Ранее в Кремле назвали шокирующим видео казни сирийца, однако добавили, что расследование преступления — это не вопрос администрации президента.