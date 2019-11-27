Госдеп США призывает к санкциям против ЧВК Вагнер за дестабилизацию обстановки в Ливии

Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер сказал, что военное вмешательство России угрожает стабильности Ливии и дестабилизирует ситуацию в этой североафриканской стране. В свою очередь, в Кремле говорят, что многие страны вообще не имеют морального права обсуждать дестабилизацию ситуации в Ливии. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах. Он призвал относить к таким заявлениям как к газетным уткам.
2019-11-27T18:11:00+03:00
2019-11-27T18:12:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:11, 27 ноября 2019
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