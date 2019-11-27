Основатель Conflict Intelligence Team заявил, что на него напали в Москве

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что сегодня утром на него напали около дома в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня нокаутировали ударом, и я, видимо, ударился головой, когда падал. Потом меня облили зеленкой. Ссадину на лбу около виска, скорее всего, я получил при падении на асфальт», — сказал он.

Р.Левиев заметил, что не помнит ни нападавших, ни момент нападения. По его словам, после удара у него на некоторое время «отшибло память».

Основатель CIT подчеркнул, что не обращался за медицинской помощью, поскольку в результате нападения не получил серьезных травм.

«Я в порядке, серьезных повреждений не получил. Было небольшое сотрясение мозга и небольшая потеря памяти. Я перемазан зеленкой, но ни ожогов глаза, как у Навального, ни переломов у меня нет, только мелкие ссадины. Слегка ноет челюсть, но по ощущениям там не перелом», — заявил он.

Р.Левиев отметил, что не планирует обращаться в полицию, поскольку камеры наблюдения в районе нападения нет и нападающих он не помнит. Он также усомнился в том, что полицейские будут активно расследовать нападение на человека, которого ранее называли создателем проекта «Сканер», занимающимся деанонимизацией сотрудников спецслужб.

Сам Р.Левиев связывает нападение с тем, что ранее в эфире Youtube-канала муниципального депутата Вадима Коровина он продемонстрировал записи с камер видеонаблюдения, на которых видны лица людей, «пришедших напасть на него летом».

В августе 2019 года после публикации в Телеграм-канале «Силовики», в котором Р.Левиев был назван создателем проекта «Сканер», он получил множество анонимных угроз.