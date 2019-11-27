У министерства спорта есть свои предложения по мерам реагирования на решение исполкома ВАДА

У министерства спорта России есть свои предложения по мерам реагирования на решение исполнителоного комитета Всемирного антидопингового агентства. Об этом сегодня сказал министр спорта Павел Колобков.

Речь идет о реакции России на рекомендации, которые была даны комитетом Всемирного антидопингового агентства для рассмотрения этой организацией. Она должна принять решение о санкциях в отношении российских спортсменов и чиновников 9 декабря на своем заседании в Париже. Среди тех мер, которые возможно будут рассмотрены российской стороной – исключение из числа руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики всех причастных к нарушению антидопинговых правил. По словам Павла Колобкова, Минспорт поручил ВФЛА разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов.

Россию могут на четыре года отстранить от международных соревнований из-за предполагаемой фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Об обвинениях, которые могут обернуться серьезными последствиями для российского спорта:

Согласно выводам комиссии Всемирного антидопингового агентства, Россия передала организации сфальсифицированную базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Эти сведения нужны были ВАДА для того, чтобы проверить причастность российских спортсменов к государственной системе допинга. О существовании такой схемы сообщил экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков, сбежавший в США в 2016 году.

В январе этого года российская сторона передала базу ВАДА. Изучив полученные сведения, специалисты организации пришли к выводу, что до последнего времени в базу вносились изменения. Всего правкам подверглись тысячи записей. Также оказалось, что свыше 15 тысяч файлов и папок, содержащих наиболее ценные сведения, были вовсе удалены, причем это произошло всего за четыре дня до того, как ВАДА получила доступ к базе. Утверждается также, что неизвестные пытались оставить в каталоге данных фальшивые следы того, что его правил из США сам Родченков, которого российские власти называют главным организатором допинговой системы.

Вся эта информация вызвала жесткую реакцию комиссии ВАДА и Международного олимпийского комитета, которые поддержали самые суровые санкции в отношении виновных. По утверждению МОК, за попыткой фальсификации данных стоят российские власти. В организации призвали их предоставить подлинные сведения.

Вопрос о наказании для России должен решить исполком WADA, который соберется на заседание 9 декабря.

Уже не первый день циркулируют слухи о том, что в Кремле то ли состоялась, то ли запланирована встреча президента Путина с партийными функционерами. Однако в Кремле эти сообщения назвали уткой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль озабочен предложениями о новых возможмных санкциях против российского спорта, но считает преждевременным оценивать их до окончательного решения.

Отвечая на вопрос, что можно посоветовать российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах Песков сказал, что они должны работать, чтобы дальше обеспечивать лидирующие позиции. При этом в Кремле считают, что если отдельные спортсмены примут решение начать выступать за другие страны, к этому следует отнестись с пониманием.

Журналист издания Спортс.ру Антон Пилясов считает, что исполком ВАДА, когда начнет действовать, наложит ограничения, в первую очередь, на российские спортивные федерации.

Пилясов напомнил, что Россия серьезно нарушала антидопинговое законодательство. Допинговый скандал тянется уже несколько лет, а сейчас выявились и новые факты.

Зарубежные СМИ, наблюдающие за допинговым скандалом, грозящим Москве отстранением от крупных международных спортивных соревнований, рассуждают о том, кто на самом деле виноват в случившемся – Российское антидопинговое агентство, спортсмены или российская власть.

После заседания и ожидаемого решения исполкома Всемирного антидопингового агентства российский флаг может исчезнуть на четыре года из мирового спорта: Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал применить ряд жестких санкций против России, напоминает французская Монд. – Речь идет о неучастии российских спортсменов, в том числе, в предстоящих летних и зимних Олимпиадах, соответственно, в Токио, в 2020-м и в Пекине, в 2022-м. Предоставленные Россией в январе, в обмен на восстановление страны в международном спорте данные, « не являются ни полными, ни полностью достоверными», пишет в своем заключении Комитет, настаивая при этом на независимости, цитата, «эффективно работающего в настоящее время РУСАДА» как о главном условии восстановления. Такое признание работы российского Агентства, обращает внимание обозреватель Монд, может стать ключевым моментом на ближайшие месяцы: РУСАДА, на которое технически будут налагать санкции как на подписанта Всемирного антидопингового кодекса, может доказать в Спортивном арбитражном суде, что оно не манипулировало данными московской лаборатории, к которой не имело доступа, и поэтому его вина не может быть доказана. Кстати, отмечает автор публикации, «это упорно повторяет в последние недели и гендиректор Агентства Юрий Ганус» (цитата по сайту Инопресса). Как рассказал изданию гендиректор ВАДА, основная цель рекомендаций Комитета по соответствию заключалась в том, чтобы наказать настоящих виновников манипулирования, то есть, российскую власть, максимально оберегая при этом РСАДА и российских спортсменов», конец цитаты. – При этом автор статьи отмечает, что спортивное движение и Международный олимпийский комитет, в лице его президента Томаса Баха, снова цитата, «оставаясь исторически благосклонными к России, могут вместе противостоять такому решению и спровоцировать новый кризис в верхних эшелонах спортивной власти».

Немецкая Тагессшпигель, напоминает, что решение Исполкома ВАДА по России будет принято 9 декабря в Париже, высказывая при этом предположение, что полного отстранения, в соответствии с рекомендациями Комитета по соответствию ВАДА, скорее всего, не будет.