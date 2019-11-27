Российское антидопинговое агентство не будет ограничено в правах после решения исполкома ВАДА

Оно предложит свою деятельность, включая допинг-тестирование и международную работу, — сказал агентству РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. На днях комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований и запретить ей подавать заявки на проведение подобных турниров у себя. По словам Пахноцкой, ВАДА также хочет пригласить международного эксперта, который будет мониторить деятельность вокруг РУСАДА.