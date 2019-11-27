Депутаты думы Грозного заказали на Новый год выступление Деда Мороза и Снегурочки. Артисты не должны выпивать и курить

Депутаты городской думы Грозного заказали на Новый год выступление Деда Мороза и Снегурочки, при этом в заявке особо отмечается, что артисты не должны выпивать, курить, материться и носить оружие. Список требований интернет-издание «Открытые медиа» обнаружили в описании заявки на праздничное оформление здание грозненского парламента. Максимальная цена госконтракта – чуть более двух миллионов рублей. В требованиях также сказано, что шуба Снегурочки должна закрывать ее колени, а макияж не должен выглядеть вульгарно.
2019-11-27T17:32:00+03:00
2019-11-27T17:33:44+03:00
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17:32, 27 ноября 2019
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