Платную трассу Москва-Петербург обещают оборудовать необходимой инфраструктурой менее, чем за два года

По словам спецпредставителя президента по вопросам транспорта Сергея Иванова, уже есть подобный опыт при строительстве трассы Чита-Хабаровск. В свою очередь, министр транспорта Евгений Дитрих сказал сегодня, что ряд крупных компаний устанавливают на трассе свои заправки. В Петербурге сегодня торжественно открыли платную трассу М-11, на церемонии присутствовал президент Владимир Путин.