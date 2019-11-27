Платную трассу Москва-Петербург обещают оборудовать необходимой инфраструктурой менее, чем за два года

По словам спецпредставителя президента по вопросам транспорта Сергея Иванова, уже есть подобный опыт при строительстве трассы Чита-Хабаровск. В свою очередь, министр транспорта Евгений Дитрих сказал сегодня, что ряд крупных компаний устанавливают на трассе свои заправки. В Петербурге сегодня торжественно открыли платную трассу М-11, на церемонии присутствовал президент Владимир Путин.
2019-11-27T17:31:00+03:00
2019-11-27T17:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 27 ноября 2019
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