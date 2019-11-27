Мосгордума приняла в целом бюджет столицы на трехлетний период

Поправки ко второму чтению обсуждали сегодня в течение семи часов. Согласно законопроекту, доходы столичного бюджета на ближайшие три года должны вырасти более чем на 8%. В мэрии добавили, что предусмотрено увеличение социальных расходов.
2019-11-27T17:31:00+03:00
2019-11-27T17:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 27 ноября 2019
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