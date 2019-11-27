СПЧ сделает доклад о митингах на встрече с президентом в декабре, несмотря на смену состава совета

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сделает доклад о митингах на встрече с президентом в декабре 2019 года. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета Ева Меркачева.

«Когда речь зашла о том, что люди, которые готовили доклад по митингам, — Илья Шаблинский и Екатерина Шульман – уже не в совете, Фадеев сам сказал, что доклад нужно все равно сделать, и пусть его сделает Сванидзе, который хорошо знает тему и присутствовал на митингах в качестве наблюдателя», — заявила она.

Е.Меркачева отметила, что, несмотря на смену состава СПЧ, в нем «будут подниматься болезненные темы». По ее словам, на заседании совета новый глава совета Валерий Фадеев «поддерживал все, что предлагали члены СПЧ».

21 октября президент РФ освободил Михаила Федотова от должности председателя Совета по правам человека и назначил вместо него главу Общественной палаты России Валерия Фадеева. Вместе с М.Федотовым из состава Совета по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Летом 2019 года в столице прошли массовые митинги в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также против политических репрессий. Некоторые акции не были согласованы с московской мэрией. По данным ОВД-Инфо, на них сотрудники полиции задержали более трех тысяч человек суммарно.