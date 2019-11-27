ОП Москвы предложила Мосгорнаследию обсудить судьбу кинотеатра «Соловей» и «Расстрельного» дома на Никольской

Общественная палата (ОП) Москвы предложила на совместном заседании с Общественным советом при столичном Департаменте культурного наследия (Мосгорнаследие) обсудить судьбу кинотеатра «Соловей», Бадаевского пивоваренного завода и «Расстрельного» дома на Никольской. Это следует из решения заседания комиссии по культуре и культурно-историческому наследию и комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы от 26 ноября, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Члены Общественной палаты Москвы также рекомендовали Мосгорнаследию выносить проекты, которые могут вызывать общественный резонанс, на заседания комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты города Москвы.

Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы члены Общественной палаты рекомендовали включить в состав представителей общественного движения «Архнадзор» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).