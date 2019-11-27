«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело из-за убийства жителя Сирии бойцами ЧВК «Вагнер»

Издание направило соответствующие письма в Кремль, Следственный комитет и Генпрокуратуру. К ним приложен скан паспорта одного из предполагаемых участников убийства. Неделю назад «Новая» написала о том, как в интернете появилось видео, где четверо неизвестных убивают жителя Сирии, которого они обвинили в причастности в принадлежности к террористам. Издание сообщило, что установило личность одного из участников расправы – и это наемник частной военной компании.